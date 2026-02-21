Възстановено е движението за тежкотоварни автомобили по пътя Русе – Бяла, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Движението за камиони бе спряно за около час тази вечер за снегопочистване и обработка срещу обледяване, обясни Драганов.Поради същата причина пътят бе затворен през деня за период от около 4 часа, като временно ограничение за автомобили над 12 тона имаше и по маршрута Русе – Разград – Шумен. Областният управител посочи, че всички пътища в региона са проходими при зимни условия. Няма и населени места без ток, вода и телекомуникации. Въпреки това обстановката се следи постоянно от него и заместника му Георги Георгиев.Поради покачване нивото на река Черни Лом в община Две могили има опасност от преливане край селата Пепелина, Широково и Острица. Няма обаче пряка опасност за населението.