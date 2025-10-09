Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена

© Възстановено е движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена, съобщи Община Русе.



По-рано днес, поради обилното количество валежи, превозвачът по този маршрут и "Общински транспорт Русе“ спря движението, но осигури транспорт за евакуациия на жителите.