Възстановяват маршрута на автобусна линия № 20

От 17 септември (сряда) се възстановява постоянният маршрут на автобусна линия № 20 в Русе. Информацията съобщиха от Общината.



Промяната влиза в сила след приключването на строителните дейности по обектите "Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община Русе“ и отвореното за движение кръстовище на ул. "Котовск“ с ул. "Измаил“ в района на СУПНЕ "Фридрих Шилер“.



Автобусите ще се движат отново по ул. "Котовск“ в участъка между "Обръщало – пл. "Прага - север“ и "Сент Уан“. Поради това те отново ще обслужват спирките "Жерав – север“ и "Боряна“ и няма да спират на "Мол Русе“.



Община Русе благодари на гражданите за проявеното търпение и разбиране по време на строителните дейности