Възстановяват редовния маршрут на автобусна линия №30
Възобновяването на движението е възможно благодарение на успешното приключване на аварийните ремонтни дейности по улицата, съобщи Община Русе.
Актуална информация за точните часове на пристигане на автобусите е достъпна на официалния сайт на Общински транспорт – Русе и на информационните табла по спирките.
От местната управа благодарят на гражданите за проявеното търпение и разбиране по време на ремонтните дейности.
Прокуратура в Русе иска мярка "задържане под стража" за задържаните за разпространение на фентанил и метамфентамин
14:49
Уважаван русенски литературовед е отличен с Голямата сребърна значка за заслуги към Република Австрия
16.10
Русенската областна администрация се сдоби с макет на възстановената гробница на Захари Стоянов
15.10
Нови възможности за докторантите и повече приходи за Русенския ун...
22:47 / 16.10.2025
Сеизмолог: Русе е една от основните активни сеизмични зони
21:17 / 16.10.2025
Движението през дигата в Николово остава затворено
19:21 / 16.10.2025
Системата за измерване на качеството на въздуха вече публикува да...
14:08 / 16.10.2025
