От 18 октомври автобусна линия №30 ще се движи по своя постоянен маршрут. Превозните средства отново ще преминават по ул. "Захари Стоянов“ в посока хотел "Рига“, с което се възстановява нормалното разписание на линията.Възобновяването на движението е възможно благодарение на успешното приключване на аварийните ремонтни дейности по улицата, съобщи Община Русе.Актуална информация за точните часове на пристигане на автобусите е достъпна на официалния сайт на Общински транспорт – Русе и на информационните табла по спирките.От местната управа благодарят на гражданите за проявеното търпение и разбиране по време на ремонтните дейности.