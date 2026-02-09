Вятър и температури до 3 градуса в Русе
В планините ще бъде облачно и на много места ще има валежи, над 1400-1500 метра надморска височина валежите ще са от сняг. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще е умерен до силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще бъде облачно, сутринта на места – мъгливо. Още от сутринта ще има превалявания от дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
