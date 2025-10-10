ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вятър със скорост над 70 км/ч. се очаква утре в Русенско. Общината с апел към гражданите и бизнеса
От Областната администрация апелират гражданите да са внимателни при придвижването си, да затворят добре прозорците и да обезопасят от незакрепени предмети терасите на домовете си.
Припомняме, че също така изпълнителите трябва да обезопасят строителните кранове, скелетата и оградите на обектите си, а търговските фирми да обезопасят рекламно-информационните елементи от обектите си. Мерките, които съветват да се предприемат от Областната управа, са изцяло превантивни. Не се очаква поривите на вятъра да доведат до проблемни ситуации в региона. При риск институциите са готови да реагират веднага.
