Нивото на река Янтра се покачва, съобщи областният управител на Русе Орлин Пенков. На места реката се е качила с близо метър само за денонощие. При село Каранци, където се намира най-близката хидрометрична станция до Русенско водният стоеж на Янтра към 08.00 ч. тази сутрин е било малко над 4 метра. Очакванията са за допълнително увеличаване на водния обем в следващите часове, заради изпускането на язовир "Александър Стамболийски“ и обилното снеготопене в планинските части. Дори на места реката да излезе от коритото си, то няма опасност за населението, посочи Пенков. Според него няма опасност за наводняване на къщи и пътища в Русенско.

Възможни са обаче разливи в земеделски земи. При усложняване на ситуацията ще бъдат предприети веднага допълнителни мерки, посочи Пенков и коментира, че всички водоеми в областта се следят непрекъснато. Пенков обясни още, че при необходимост ще бъде задействан и областният план за действия при наводнения. Ако се наложи от страна на местните администрации, ще бъдат въведени денонощни дежурства с цел наблюдение на нивата на реките и оглед на проблемните диги.

Към момента язовир "Александър Стамболийски“ прелива с около 110 куб. м в секунда, а водният стълб е 83 см. Обемът е на съоръжението е малко над 215 млн. куб. м., т.е. с около 30 млн. куб. м. над определения обем.

Река Росица също е преляла снощи и е излязла от коритото си вследствие на обилните дъждове, като е заляла мост във Великотърновско.