Ясен е съставът на РИК-Русе за предсрочните избори
Припомняме, че на проведените миналата неделя консултации в Областната администрация политическите сили не успяха да постигнат консенсус. Така съставът на РИК-Русе за предстоящия вот се наложи да бъде определен от Централната избирателна комисия (ЦИК). Това обаче далеч не е прецедент и през последните няколко години се превърна в честа практика. Спорът беше основно за председателското място в комисията.
Председател на РИК в Русе ще бъде отново Милена Хинкова от "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА". През последните години тя винаги е заемала този пост. Заместник-председатели ще бъдат Стела Стоилова от "ГЕРБ-СДС", Лиляна Владимирова от "Възраждане", Ина Райчева от "Има Такъв Народ" и Ирена Димитрова от "МЕЧ". Секретар ще бъде Иван Дойнов от "Продължаваме промяната – Демократична България".
"Надявам се, че ще работим в синхрон за провеждането на честни избори в съответствие с исканията на стотиците хиляди български граждани, които излязоха на едни от най-мащабните протести в края на миналата година. Нека не забравяме и мащабните протести в Русе, те ни задължават да бъдем безпристрастни и принципни", коментира Пенков веднага след като научи какъв ще е съставът на РИК.
"Честните избори не се случват сами. Те се гарантират от хора с кураж, готови да защитят закона дори когато е трудно", заяви Пенков. "Честните избори не са формалност. Те са границата между демокрация и безвластие, между доверие и разпад, между държава на правилата и държава на произвола", категоричен е областният управител.
Припомняме, че съставът на местния РИК включва председател, четирима, заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите в зависимост от тяхното представителство в 51-ото Народно събрание. От "ГЕРБ-СДС" имат трима представители в Районната избирателна комисия. На следващо място с по двама представители са от "Продължаваме промяната – Демократична България" и "Възраждане". По един в местния РИК има и от "Движение за права и свободи – Ново начало", "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА", "Има Такъв Народ", "Алианс за права и свободи", "МЕЧ" и "Величие". Важно уточнение е, че броят на членовете на РИК се определя от броя на мандатите в съответния избирателен район. За изборни райони с до 9 мандата включително членовете на РИК са 13.
Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си от утре, 28 февруари. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.
През следващата седмица областният управител Орлин Пенков ще проведе среща с РИК относно подготовката на изборите. По време на нея ще бъдат обсъдени детайли в плана за работа на двете институции, така че да се гарантира честен и прозрачен вот.
