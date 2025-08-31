Новини
Ясни са носителите на "Купа Русе 2025"
Автор: Емануела Вилизарова 16:05Коментари (0)65
© Община Русе
С оспорвани мачове днес завърши турнирът по плажен волейбол за "Купа Русе 2025“. Състезанието се проведе на Mack's Arena Ruse от 30 до 31 август. То беше организирано от Футболния клуб "Русе“ със съдействието на Община Русе. На откриването на събитието в събота присъства заместник-кметът Борислав Рачев.

"Плажният волейбол е спорт, който олицетворява енергия, екипност и борбен дух – качества, които са в основата на успехите в спорта и в развитието на всяка общност. Радвам се, че Русе е домакин на събитие, което обединява ентусиазирани млади хора и създава атмосфера на приятелство, честна игра и спортен дух“, заяви Рачев. Той поднесе на председателя на ФК "Русе“ Калоян Георгиев поздравителен адрес от кмета Пенчо Милков.

14 смесени двойки от страната изиграха динамични мачове на двата корта на арената, която се намира до комплекс "Ялта“. Финалите днес определиха победителите в турнира.

На първо място се класираха Никол Маркова и Дейвид Пенев, които спечелиха "Купа Русе“. Второто място остана за Александра Крумова и Ангел Павлов, а трети са Габриела Петкова и Александър Илиев. Почетното четвърто място зае двойката Мариела Великова и Добромир Добрев. Наградите за призовите места бяха осигурени от Община Русе. За най-полезни играчи на корта бяха определени Габриела Петкова и Дейвид Пенев. Всички участници получиха от организаторите специално изработена за турнира статуетка.






