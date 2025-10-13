Новини
Язовирът в Лесопарк "Липник" остава под непрекъснато наблюдение
Автор: Екип Ruse24.bg 10:39Коментари (0)86
© Община Русе
Продължава контролираното изпускане на водата от язовира в Лесопарк "Липник“ край Николово, което се извършва под непрекъснатото наблюдение на специалисти и хидротехнически инженери. През изминалия ден, по техни препоръки, източването се е осъществявало само чрез основния изпускател с дебит около 700 литра в секунда. Целта е да се поддържа безопасно ниво на водата и да се намали натискът върху мократа стена. Днес се очаква да бъде приведен в действие отново хидропомпеният агрегат на дигата, който ще подпомогне процеса на контролирано изпускане.

Измерванията показват, че нивото на язовира е понижено с около 8 см спрямо предходния ден. Пиезометрите регистрират спад в овлажняването на земната маса с около 65 см, което е положителен индикатор за стабилизиране на съоръжението. През днешния ден геодезисти ще извършат последни измервания на място, след което ще бъде обобщена цялата техническа информация от 10 октомври до момента. Очаква се експерти от Института по геология при БАН да направят детайлен оглед на терена, като е предвидено изпълнението на сондажи в тялото на дигата. Те ще дадат детайлна информация за състоянието на почвените пластове и степента на овлажняване, съобщи Община Русе.

През уикенда екипи на ОП "Комунални дейности“ извършиха укрепителни и превантивни дейности по дигата, като запълниха образувалите се пукнатини по пътната настилка и обезопасиха участъка, засегнат от свлачищни процеси. Действията са част от цялостния план за стабилизиране и недопускане проникването на дъждовна вода в основното тяло на стената на язовира, които могат да доведат до допълнителни деформации в съоръжението.

Ситуацията по канала в посока град Мартен е нормална. След намесата на тежка техника през последните три дни всички критични точки са проходими и няма данни за запушвания или задържане на водни маси. Пътят Николово – Червена вода остава временно затворен.

От общината припомнят, че евакуацията на част от жителите на Николово беше отменена на 11 октомври (събота), като мярката бе променена в повишена готовност за евакуация със срок от 72 часа. За град Мартен срокът на повишената готовност също бе удължен с още 72 часа, докато за Сандрово мярката беше отменена. Всички действия се извършват в тясна координация между Община Русе, кметствата на населените места в района, Пожарната служба и държавните институции.

Местната администрация ще продължи да информира своевременно гражданите за предприетите мерки и резултатите от експертните обследвания.






