Юбилейна изложба по повод 80 години от създаването на Дружеството на художниците в Русе 

© През 2025 г. Дружеството на художниците - Русе отбелязва своето 80-годишно съществуване с юбилейна изложба, представяща творби на настоящите му членове.



Тази изложба е не само поглед към развитието на съвременното изкуство в региона, но и свидетелство за постоянството и динамиката на художествената сцена в Русе. Членовете на дружеството, със своето разнообразие от стилове и техники, ще покажат как индивидуалните им търсения и експерименти са част от по-голямото художествено цяло.



Според Художествената галерия в Русе, юбилейната изложба е възможност за публиката да се запознае с актуалните тенденции в тяхното изкуство и да се срещне с хората, които ги създават.