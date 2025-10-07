Новини
За 11-ти пореден път ще бъде вречена Националната литературна награда "Елиас Канети"
Автор: Екип Ruse24.bg 12:02
©
Едно от най-значимите събития в литературния календар на страната – връчването на Националната награда "Елиас Канети“, ще се състои на 31 октомври от 18 ч. в зала "Слави Шкаров“ на Доходното здание в Русе.

За 11-и път отличието ще бъде присъдено на съвременен български автор, чиято творба носи духа на хуманизма и космополитизма – ценности, които роденият в Русе носител на Нобелова награда за литература Елиас Канети въплъщава в световното литературно наследство. 

Сред рекордните 65 предложения тази година, компетентното жури излъчи 7 номинации в раздел "Белетристика“. Финалистите, които ще се съревновават за бронзовата статуетка, изработена от скулптора Мая Кубратова, са:

Радослав Бимбалов – "Ти, подобие мое“ (изд. "Сиела“);

Георги Господинов – "Градинарят и смъртта“ (изд. "Жанет 45“);

Деян Енев – "Шейсет разказа“ (изд. "Жанет 45“);

Виолета Радкова – "И леглото ни е зеленина“ (изд. "Жанет 45“);

Захари Карабашлиев – "Рана“ (изд. "Сиела“);

Иван Станков – "На два гласа“ (ИК "Хермес“);

Красимир Димовски – "Тезеят в своя лабиринт“ (ИК "Хермес“).

В раздел "Драматургия“ тази година не беше излъчена номинация, съобщиха от общината.

Оценката на творбите бе поверена на утвърдени имена в областта на литературната критика и културата. Това са проф. дфн Пламен Дойнов – председател на журито, проф. дфн Клео Протохристова, проф. дфн Пенка Ангелова, председател на Международно дружество "Елиас Канети“, доц. д-р Велислава Донева от Русенския университет, Крум Гергицов, театрален критик, Теодора Димова, писател и номиниран автор от 2021 г. Както и Косьо Станев, представител на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси към Общинския съвет в града.

Носителят на наградата ще получи грамота, бронзова статуетка и парична премия в размер на 5 000 лева.

Водещ и режисьор на тържествената церемония ще бъде актьорът в ДТ "Сава Огнянов“ и ръководител на Студентски театър "Пирон“ Венцислав Петков. Специално участие в празничната програма ще вземе и актьорът Пенко Господинов, който ще се превъплъти в образа на писателя.

Акцент в събитието ще бъде отбелязването на 120 години от рождението на Канети – повод за гордост не само за Русе, но и за цялата българска културна общност.

Националната литературна награда "Елиас Канети“ е учредена през 2005 г. от Община Русе в партньорство с Международно дружество "Елиас Канети“, по повод 100-годишнината от рождението на писателя. Присъжда се на всеки две години на български автори в жанровете белетристика и драматургия, чиито произведения се отличават с висока художествена стойност и значимост на посланията.

Входът за церемонията е свободен.






