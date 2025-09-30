ЗАРЕЖДАНЕ...
|За поредна година Русе се готви за Коледния базар
Всички желаещи да се включат в коледната инициатива могат да подават документи за участие до 10 октомври на гише № 1 в Центъра за информационно и административно обслужване или по електронен път, съгласно изискванията на Закона за електронното управление. Заявлението и придружаващите документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис. Заповедта за откриване на процедурата, както и регламентът и схемата за разположение на преместваемите обекти, са публикувани на сайта на Община Русе.
И тази година базарът ще предложи на русенци и гостите на града топла празнична атмосфера, вдъхновена от светлините и украсата, богат избор от тематични продукти и ръчно изработени подаръци, вкусни кулинарни изкушения и богата културна програма, която ще радва малки и големи.
Община Русе отправя покана към местните производители, занаятчии, търговци и творци да станат част от инициативата и да допринесат със своето присъствие и творчество за създаването на истинска празнична магия.
Допълнителна информация може да бъде получена на телефони 082/ 881 604 и 082/ 506 604, както и на имейл e.atanasova@ruse-bg.eu .
