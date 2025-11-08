В кв. "Долапите“ днес бе отбелязан празникът "На мегдана в късна есен с кръшно хоро и песен“. Събитието се състои за втора поредна година, като датата не е избрана случайно – на 8 ноември църквата "Св. Архангел Михаил“ отбелязва своя храмов празник, съобщи Община Русе.Денят започна с тържествена литургия и курбан, като в божия храм присъстващите се помолиха за здраве и благоденствие. На спортната площадка на ОУ "Христо Смирненски“ се проведе и празничната част. Събитието се осъществи с подкрепата на Община Русе и съдействието на Месарска фабрика "Бозмов“. Специални гости на проявата бяха заместник-кметът Димитър Недев и народният представител Биляна Иванова."Няма по-хубаво от това да работим и творим за родното място. Жителите на кв. "Долапите“ сте късметлии с този пълномощник на кмета. Светлин Савов е истински обединител на общността и вярвам, че ще продължи да помага кварталът да придобива все по-добър вид“, обърна се към присъстващите заместник-кметът. Той също така отправи специален поздрав към имениците, празнуващи днес, и им пожела с гордост да носят своите имена.От своя страна Биляна Иванова заяви, че празници като днешния са прекрасен начин хората да се сближат и опознаят. Тя каза и че за начина, по който изглежда един квартал, огромно значение имат не само пълномощника на кмета и кметът на общината, но и колко са сплотени жителите на населеното място. Народният представител пожела на присъстващите да са задружни не са по празници, но и във всички останали дни.Събитието продължи с изпълнения на Драгомир Вълков и орк. "No comment group". След тях на сцената се качи певицата Нелина, която увлече присъстващите да извият кръшни хора.По време на празника бяха разположени кутии, в които желаещите можеха да оставят средства за подпомагане ремонта на църквата "Св. Архангел Михаил“. Православният храм в кв. "Долапите“ ще чества своята 120-годишнина след 2 г.