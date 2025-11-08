За втора поредна година Долапите отбелязаха своя празник в Русе
© Община Русе
Денят започна с тържествена литургия и курбан, като в божия храм присъстващите се помолиха за здраве и благоденствие. На спортната площадка на ОУ "Христо Смирненски“ се проведе и празничната част. Събитието се осъществи с подкрепата на Община Русе и съдействието на Месарска фабрика "Бозмов“. Специални гости на проявата бяха заместник-кметът Димитър Недев и народният представител Биляна Иванова.
"Няма по-хубаво от това да работим и творим за родното място. Жителите на кв. "Долапите“ сте късметлии с този пълномощник на кмета. Светлин Савов е истински обединител на общността и вярвам, че ще продължи да помага кварталът да придобива все по-добър вид“, обърна се към присъстващите заместник-кметът. Той също така отправи специален поздрав към имениците, празнуващи днес, и им пожела с гордост да носят своите имена.
От своя страна Биляна Иванова заяви, че празници като днешния са прекрасен начин хората да се сближат и опознаят. Тя каза и че за начина, по който изглежда един квартал, огромно значение имат не само пълномощника на кмета и кметът на общината, но и колко са сплотени жителите на населеното място. Народният представител пожела на присъстващите да са задружни не са по празници, но и във всички останали дни.
Събитието продължи с изпълнения на Драгомир Вълков и орк. "No comment group". След тях на сцената се качи певицата Нелина, която увлече присъстващите да извият кръшни хора.
По време на празника бяха разположени кутии, в които желаещите можеха да оставят средства за подпомагане ремонта на църквата "Св. Архангел Михаил“. Православният храм в кв. "Долапите“ ще чества своята 120-годишнина след 2 г.
