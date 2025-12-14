Забавление и творчески преживявания предлага "Коледна работилница по монотипия" в Русе
Следващата дата на събитието е другата неделя, 21 декември, от 11:00 ч. във фоайето на Доходното здание, съобщават организторите във Facebook.
В работилницата децата могат да експериментират с цвят, форма и текстура, използвайки техниката монотипия, и да създадат свой уникален празничен отпечатък. По желание децата могат да си донесат тениска, върху която да отпечатат своите коледни мотиви и да я превърнат в истински празничен арткът!
Събитието е подходящо за деца и семейства и създава чудесна възможност за творческо и празнично преживяване.
Танцьори от русенския клуб "Нашенци" превърнаха популярните туристически дестинации в Румъния в сцена на българския фолклор
