В Първо РУ - Русе е получен сигнал за нанесени щети на товарен автомобил. Инцидентът е станал пред жилищен блок в квартал "Дружба", съобщиха от ОД на МВР - Русе.Според първоначалните данни за времето между 18:30 и 23:20 часа неизвестно лице е повредило паркиран "Ситроен", като в предния капак на автомобила е забита кирка. Вследствие на деянието са нанесени материални щети по превозното средство.На мястото е извършен оглед от дежурна оперативна група и е иззет предметът, използван за повреждането. По случая е образувано досъдебно производство за противозаконно повреждане на чуждо имущество по чл. 216, ал. 1 от НК.Служителите на реда продължават работа по изясняване на всички обстоятелства и установяване на извършителя.