Забиха кирка в капака на товарен автомобил в Русе
Според първоначалните данни за времето между 18:30 и 23:20 часа неизвестно лице е повредило паркиран "Ситроен", като в предния капак на автомобила е забита кирка. Вследствие на деянието са нанесени материални щети по превозното средство.
На мястото е извършен оглед от дежурна оперативна група и е иззет предметът, използван за повреждането. По случая е образувано досъдебно производство за противозаконно повреждане на чуждо имущество по чл. 216, ал. 1 от НК.
Служителите на реда продължават работа по изясняване на всички обстоятелства и установяване на извършителя.
