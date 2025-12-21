Забравена храна върху котлона е причината за пожара с жертва в Русе
© Русе Медиа
Единствената жертва на огнената стихия за последните 24 часа е 69-годишен мъж от Русе. Трагичният инцидент се разигра вчера сутринта в квартал "Дружба 3". Сигналът за пламъците е подаден в 10:31 часа. Огънят е тръгнал от апартамент в жилищен блок №9, като причината е забравена храна върху включена готварска печка. Въпреки намесата на огнеборците, мъжът е загинал.
Черната статистика за денонощието
Звената за пожарна безопасност са реагирали общо на 100 сигнала за произшествия в рамките на денонощието от 00:00 до 24:00 часа на 19 декември, предаде Dunavmost.
С преки материални щети са регистрирани 24 пожара, разпределени както следва:
13 инцидента в жилищни сгради;
7 пожара в транспортни средства;
1 пожар в промишлена сграда.
Огнеборците са се отзовали и на 46 пожара без материални загуби. Най-често те са били в отпадъци (28 случая), както и в сухи треви и храсти (4 случая). Пет пъти екипите са гасили запалени комини и готварски уреди, които не са предизвикали сериозни щети.
Спасителни операции
Освен с гасене на пожари, служителите на ГДПБЗН са извършили и 25 спасителни дейности и помощни операции. Екипите са оказали съдействие при 11 пътнотранспортни произшествия и са реагирали на 13 сигнала за техническа помощ и подкрепа на граждани. Регистрирани са и пет лъжливи повиквания.
Още от категорията
/
"Общински Транспорт Русе" информира за промени при плащанията във връзка с въвеждането на еврото
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
През следващите дни: Очаква се засилен трафик през Дунав мост
20:23 / 20.12.2025
Активно продължава подготовката на пътищата в Русенско във връзка...
14:28 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.