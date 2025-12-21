Един човек загуби живота си, а 70 пожара бяха потушени на територията на цялата страна през изминалото денонощие. Това става ясно от информационния бюлетин на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), публикуван на сайта на вътрешното министерство. Данните са актуални към 06:00 часа тази сутрин.Единствената жертва на огнената стихия за последните 24 часа е 69-годишен мъж от Русе. Трагичният инцидент се разигра вчера сутринта в квартал "Дружба 3". Сигналът за пламъците е подаден в 10:31 часа. Огънят е тръгнал от апартамент в жилищен блок №9, като причината е забравена храна върху включена готварска печка. Въпреки намесата на огнеборците, мъжът е загинал.Черната статистика за денонощиетоЗвената за пожарна безопасност са реагирали общо на 100 сигнала за произшествия в рамките на денонощието от 00:00 до 24:00 часа на 19 декември, предаде Dunavmost.С преки материални щети са регистрирани 24 пожара, разпределени както следва:13 инцидента в жилищни сгради;7 пожара в транспортни средства;1 пожар в промишлена сграда.Огнеборците са се отзовали и на 46 пожара без материални загуби. Най-често те са били в отпадъци (28 случая), както и в сухи треви и храсти (4 случая). Пет пъти екипите са гасили запалени комини и готварски уреди, които не са предизвикали сериозни щети.Спасителни операцииОсвен с гасене на пожари, служителите на ГДПБЗН са извършили и 25 спасителни дейности и помощни операции. Екипите са оказали съдействие при 11 пътнотранспортни произшествия и са реагирали на 13 сигнала за техническа помощ и подкрепа на граждани. Регистрирани са и пет лъжливи повиквания.