Криминалисти задържаха 20-годишен мъж от град Ветово, област Русе, за измами с покупко-продажба на фургони, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.Работата по случая започнала в края на месец януари след сигнал подаден от шуменец. Той съобщил, че след публикувана обява в интернет за продажба на жилищен фургон и разговор с "търговеца", изпратил капаро в размер на 700 лева, за да му го запази, но след превода на парите комуникацията била преустановена.Аналогичен е случаят с друг мъж от Шумен, който по същия начин през месец август попаднал на обява за продажба на фургони на изгодна цена. По същата схема, за да му запазят фургона, трябвало да преведе капаро в размер на 1000 лева. След превода на парите продавачът спрял да си вдига телефона.В хода на образуваните досъдебни производства за измами са предприети редица действия. Криминалисти от Шумен влезели в дирите на 20-годишен мъж от град Ветово и установили, че за да осъществи измамите, ползвал други хора.Вчера, полицаи от Шумен, със съдействието на колегите им от полицейското управление във Ветово, са установили 20-годишния мъж. Той е задържан за срок до 24 часа и е привлечен към наказателна отговорност.Работата по документиране на престъплението продължава под надзора на компетентната прокуратура.