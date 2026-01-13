Бързо производство е образувано срещу 22-годишен мъж от русенско село, установен да управлява автомобил под въздействие на алкохол. Инцидентът е станал на 12 януари около 21:46 часа в град Сливо поле, на бул. "България", съобщиха от ОДМВР - Русе.При проверка от полицейски екип водачът е тестван с техническо средство, което е отчело над 1,2 промила алкохол. Мъжът е съставен с акт за административно нарушение и е придружен до лечебно заведение в Русе, където е дал кръвна проба за лабораторен анализ.Материалите по случая са предадени на разследващ орган, а спрямо водача е започнато бързо производство по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс.