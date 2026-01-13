Задържаха 22-годишен мъж за шофиране в нетрезво състояние в Русенско
При проверка от полицейски екип водачът е тестван с техническо средство, което е отчело над 1,2 промила алкохол. Мъжът е съставен с акт за административно нарушение и е придружен до лечебно заведение в Русе, където е дал кръвна проба за лабораторен анализ.
Материалите по случая са предадени на разследващ орган, а спрямо водача е започнато бързо производство по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс.
