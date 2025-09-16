Задържаха 30-годишен с метамфетамин в квартал "Родина"

© Във Второ РУ разследват 30-годишен за притежание на наркотици. Мъжът е бил установен при полицейска проверка от патрулен екип на Второ РУ около 17:40 часа в русенския квяртял "Родина". В себе си той имал кутия от цигари с найлонова свивка от бяло кристалообразно вещество, за което е обяснил на униформените, че е метамфетамин.



Мъжът е задържан и отведен в районното управление, където случаят е документиран и по него е започната работа по преписка с оглед изясняване на престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК, съобщиха от полицията.