341 000 къса цигари задържаха митническите служители от ТД "Митница Русе" при проверка на товарна композиция.На 10.11.2025 г., по пътя към мост "Нова Европа“ (Дунав мост 2 Видин–Калафат), митническите служители спират за проверка товарна композиция с влекач и полуремарке. Шофьорът обяснил, че е натоварил групажна стока и пътува за Холандия и Белгия.При извършената физическа проверка, в три палета, описани като авточасти съгласно представената товарителница, са открити кашони със стекове цигари с валиден български акцизен бандерол. Общият им брой е 17 050 кутии на 13 различни марки или 341 000 къса.Пред митническите служители шофьорът е заявил, че цигарите не са негови. Акцизните стоки са иззети по надлежния ред и работа по случая продължава.Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция "Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.