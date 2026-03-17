Задържаха камион с нерегламентиран добитък на Дунав мост при Русе
От областната администрация припомнят, че преди седмица той проведе среща с ръководството на Областната дирекция по безопасност на храните, като целта бе набелязване на допълнителни мерки за недопускане разпространението на заразни болести. Особено стриктно ще се следи за нерегламентиран внос на живи животни от Румъния, тъй като в северната ни съседка има огнища на чума по дребните преживни животни. Контролът ще е засилен покрай предстоящите Великденски празници и отбелязването на свещения за мюсюлманите Рамазан байрам.
Пенков обяви, че миналия четвъртък, 12 март, на Дунав мост при Русе – Гюргево е задържан румънски камион, извършващ нерегламентиран превоз на животни. При проверката са открити две телета, както и 30 дребни преживни животни. Става дума за 15 овце и 15 шилета. Веднага са били взети кръвни проби, като резултатите са отрицателни за инфекциозни заболявания. Целият процес е бил подпомаган на терен и от изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева. Независимо от това поради факта, че превозът се е извършвал без необходимите документи, камионът е бил върнат обратно в северната ни съседка. Съставени са актове за установяване на административно нарушение, като наложените глоби са в размер на над 750 евро.
В Русенско продължава извършването на пътни проверки на транспорта на живи животни, както и проверки в животновъдни обекти, сборни пунктове и кланици при установяване на нарушения. Вече са идентифицирани и рисковите маршрути в региона за транспорт на животни, както и на обекти и лица с установени предходни нарушения. Ще се следи и за места за нерегламентирана търговия и събирания на животни.
Утре предстои Пенков да се срещне с префекта и председателя на Окръжния съвет в Гюргево.
Още по темата
Областната администрация увери: Засега няма опасност от разпространение на африканска чума по свинете в Русенско
05.11
БАБХ: ЕК наложи забрани за движение на дребни преживни животни извън България заради огнище на чума
07.05
"Възраждане": Действията на БАБХ са пример за арогантност, липса на човечност и неспособност да се защити българският производител
14.12
Още от категорията
Областният управител на Русе обсъди развитието на региона с началника на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"
13:07
Иван Белчев: Битките, които водим за България и за Русе, не свършват с едни избори и не започват с едно място в листата
09:48
На 14 и 15 март "Мартенски музикални дни" продължава: Предстоят новаторски изложби и мащабни концерти със световни солисти
13.03
Десислава Бенкова и Бранимир Стефанов встъпиха в длъжност като заместник областни управители на Русе
12.03
Министър Сергей Игнатов и кметът Пенчо Милков наградиха победителите в състезание по професии в туризм
12.03
След започването на ремонта на Дунав мост при Русе: Областният управител поиска спешни мерки за облекчаване на трафика
11.03
