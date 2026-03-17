Контролът за нерегламентиран превоз на животни по бълагро-румънската граница остава засилен. Това съобщи областният управител на Русе Орлин Пенков.От областната администрация припомнят, че преди седмица той проведе среща с ръководството на Областната дирекция по безопасност на храните, като целта бе набелязване на допълнителни мерки за недопускане разпространението на заразни болести. Особено стриктно ще се следи за нерегламентиран внос на живи животни от Румъния, тъй като в северната ни съседка има огнища на чума по дребните преживни животни. Контролът ще е засилен покрай предстоящите Великденски празници и отбелязването на свещения за мюсюлманите Рамазан байрам.Пенков обяви, че миналия четвъртък, 12 март, на Дунав мост при Русе – Гюргево е задържан румънски камион, извършващ нерегламентиран превоз на животни. При проверката са открити две телета, както и 30 дребни преживни животни. Става дума за 15 овце и 15 шилета. Веднага са били взети кръвни проби, като резултатите са отрицателни за инфекциозни заболявания. Целият процес е бил подпомаган на терен и от изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева. Независимо от това поради факта, че превозът се е извършвал без необходимите документи, камионът е бил върнат обратно в северната ни съседка. Съставени са актове за установяване на административно нарушение, като наложените глоби са в размер на над 750 евро.В Русенско продължава извършването на пътни проверки на транспорта на живи животни, както и проверки в животновъдни обекти, сборни пунктове и кланици при установяване на нарушения. Вече са идентифицирани и рисковите маршрути в региона за транспорт на животни, както и на обекти и лица с установени предходни нарушения. Ще се следи и за места за нерегламентирана търговия и събирания на животни.Утре предстои Пенков да се срещне с префекта и председателя на Окръжния съвет в Гюргево.