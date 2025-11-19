Полицията в Русе разследва тежко криминално престъпление в град Две могили, където 82-годишна жена стана жертва на насилие в собствения си дом, предаде DUNAV MOST.Инцидентът се е разиграл през нощта срещу 19 ноември. Сигналът за проникване в частен имот и упражнено физическо насилие е вдигнал на крак дежурните екипи на полицията и Спешна помощ, които незабавно са пристигнали на мястото.Възрастната жена е била открита с видими травматични увреждания по тялото. Екип на Спешна помощ я е транспортирал по най-бързия начин до университетската болница "Канев" в Русе. Лекарите са извършили необходимите прегледи и са я настанили за лечение. Към момента няма информация за опасност за живота ѝ, но състоянието ѝ остава под лекарско наблюдение заради нанесените травми.Служителите на реда са действали светкавично и са установили заподозрения за нападението. Задържан е 43-годишен мъж от същия град. Според информация от полицията, той е "известен на правораздавателните органи", което потвърждава криминалното му минало.На местопрестъплението е извършен пълен оглед. Образувано е досъдебно производство, като всички материали по случая вече са докладвани на прокуратурата. Разследването продължава под надзора на държавното обвинение за изясняване на всички обстоятелства около нападението.