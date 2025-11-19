Задържаха криминално проявен за побой над възрастна жена в Две могили: Тя е в тежко състояние
©
Инцидентът се е разиграл през нощта срещу 19 ноември. Сигналът за проникване в частен имот и упражнено физическо насилие е вдигнал на крак дежурните екипи на полицията и Спешна помощ, които незабавно са пристигнали на мястото.
Възрастната жена е била открита с видими травматични увреждания по тялото. Екип на Спешна помощ я е транспортирал по най-бързия начин до университетската болница "Канев" в Русе. Лекарите са извършили необходимите прегледи и са я настанили за лечение. Към момента няма информация за опасност за живота ѝ, но състоянието ѝ остава под лекарско наблюдение заради нанесените травми.
Служителите на реда са действали светкавично и са установили заподозрения за нападението. Задържан е 43-годишен мъж от същия град. Според информация от полицията, той е "известен на правораздавателните органи", което потвърждава криминалното му минало.
На местопрестъплението е извършен пълен оглед. Образувано е досъдебно производство, като всички материали по случая вече са докладвани на прокуратурата. Разследването продължава под надзора на държавното обвинение за изясняване на всички обстоятелства около нападението.
Още от категорията
/
Окръжна прокуратура - Русе предаде на съд 24 -годишен мъж за използване на чужда кредитна карта за плащане на онлайн-залози
13.11
Над 2000 кутии контрабандни цигари откриха от Митница-Русе, шофьорът твърди, че ги намерил случайно
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Спипаха шофьор без застраховка в Кошарна
20:45 / 18.11.2025
Все още имате шанс да се прегледате безплатно за диабет в Русе
20:41 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.