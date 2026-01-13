Трима души са арестувани за придобиване и разпространение за придобиване и разпространение на повече от 400 фалшиви банкноти - левове и евро, на обща стойност 40 000 лева. Това съобщи окръжният прокурор на Русе Радослав Градев.Началото на разследването е поставено на 6 януари тази година. По случая са арестувани трима мъже - на 18, на 20 и на 27 години.Прокуратурата продължава работата по изясняване на пълния мащаб на престъпната дейност и произхода на фалшивите банкноти. Към момента няма официална информация дали е открита печатницата, или става въпрос за внос на неистинските пари от друго място.