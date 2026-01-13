Задържаха младежи с над 400 фалшиви банкноти в Русенско
Началото на разследването е поставено на 6 януари тази година. По случая са арестувани трима мъже - на 18, на 20 и на 27 години.
Прокуратурата продължава работата по изясняване на пълния мащаб на престъпната дейност и произхода на фалшивите банкноти. Към момента няма официална информация дали е открита печатницата, или става въпрос за внос на неистинските пари от друго място.
Прокуратурата във Велико Търново предаде на съд обвиняемите за побоя над директора на ОДМВР-Русе
