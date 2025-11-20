Районна прокуратура – Русе привлече като обвиняем и задържа за срок до 72 часа 45-годишен мъж за извършени от него няколко престъпленияПрез месец септември 2024 г. в Районна прокуратура-Русе е било образувано досъдебно производство за това, че на 14.09.2024 г. в гр. Русе, след пътен инцидент, лице, управляващо електрическа тротинетка нанесло с нож прободно-порезна рана в областта на тялото на 18-годишен младеж, управляващ лек автомобил.В хода на разследването и от проведените оперативно-издирвателни действия от служителите на ОД на МВР – Русе било установено, че извършител на деянието е 45-годишния М.М.На 19.11.2025 г. е било извършено претърсване и изземване в дома М.М., по време на което са открити и иззети значително количество оръжия и боеприпаси, сред които пистолет, две устройства, наподобяващи писалки (самоделни оръжия), пистолет със заличени номера, с поставен пълнител и патрон в цевта, самоделна ръкохватка със спусков и ударно-спускателен механизъм, пистолет с разглобяема цев и самоделен елемент, балистичен чук с поставен патрон в него, друго устройство с две цеви и зареден патрон, пушка и патрондаш с патрони, около 200 патрона от различни калибри и други предмети, а лицето е било задържано по реда на ЗМВР.На 20.11.2025 г. М.М. е привлечен като обвиняем за три престъпления – хулиганство, закана с убийство и незаконно държане на боеприпаси и оръжие. Обвиненията са за това, че:На 14.09.2024 г. в гр. Русе М.М. е извършил хулигански действия – ударил с ръка по стъкло и тавана на лек автомобил, викал обидни думи и нанесъл удар с нож в областта на тялото на 18-годишен младеж, като деянието се отличава с изключителна дързост (престъпление по чл.325, ал.2 вр. ал.1 от НК). На същата дата той се заканил спрямо същия пострадал с убийство, като отишъл до него и му нанесъл с нож прободно-порезна рана в областта на гръдния кош под лявата подмишнична ямка и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му (престъпление по чл.144, ал.3, т.1 вр. ал.1 от НК). Привлечен е като обвиняем и за това, че на 19.11.2025 г. в гр. Русе държал 76 бр. патрони с различен калибър и стандартен заводски пистолет "CZ 92“ с кал. 6,35 мм., без да има за това надлежно разрешение съгласно ЗОБВВПИ.С постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Русе, на 20.11.2025 г. М.М. е задържан за срок до 72 часа и предстои внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо обвиняемия.Към настоящия момент по делото е извършен оглед, претърсване и изземване, разпитани са свидетели, изготвени са съдебномедицинска и технически експертизи и е назначена балистична експертиза.По делото предстои да се изследват останалите вещи, иззети от дома на М.М., за да се установи дали същите са огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура-Русе.