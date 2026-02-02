В неделя, около 13:21 часа, в Районното управление на МВР - Бяла е постъпил сигнал за случай на домашно насилие в град Борово. Сигналът е подаден от жена, която е съобщила, че е била подложена на насилие от мъж на 28 години, с когото обитават общ адрес, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Случаят е документиран от полицейските органи, като са попълнени необходимите документи съгласно Закона за защита от домашното насилие, и е образувано досъдебно производство. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в РУ - Бяла.След извършен медицински преглед на жената не са установени телесни увреждания. Работата по сигнала продължава.