Задържаха мъж за домашно насилие в Русенско
©
Случаят е документиран от полицейските органи, като са попълнени необходимите документи съгласно Закона за защита от домашното насилие, и е образувано досъдебно производство. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в РУ - Бяла.
След извършен медицински преглед на жената не са установени телесни увреждания. Работата по сигнала продължава.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:26 / 01.02.2026
Русе е първият град в страната, който осигурява безплатен нощен т...
09:43 / 01.02.2026
Драгомир Драганов: Над 4.8 млн. евро са изплатени за отчуждаване ...
21:15 / 31.01.2026
От утре: Нови цени на билетите за градския транспорт на Русе
16:56 / 31.01.2026
Кметът на Русе към офицери и сержанти: Всичко, което вие представ...
15:53 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.