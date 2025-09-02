Задържаха обвиняемия за умишленото убийство в русенското село Тръстеник

© Днес Окръжна прокуратура – Русе внесе в съда искане, за вземане на постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо М.С. на 44 години, който на 26 август 2025 г., умишлено е умъртвил свой съсед в с. Тръстеник, обл. Русе, соъбщиха от прокуратурата.



Извършителят на убийството бе привлечен като обвиняем на 30 август 2025 г. за действия, с които е осъществил състава на престъплението по чл. 115 от НК. Същото е наказуемо с лишаване от свобода от 10 до 20 години.



Окръжен съд – Русе прие аргументите на прокуратурата, че въпреки началния етап на разследването, по делото са събрани достатъчно и безспорни доказателства, от които може да се направи обосновано предположение относно авторството и характера на извършеното престъпление. Извършителят е с изключително висока степен на обществена опасност, поради което съдът е определил спрямо М.С. мярка за неотклонение "задържане под стража“, като единствено обоснована.



Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – В. Търново.