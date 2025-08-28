Новини
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
Автор: Елиза Дечева 14:53
©
Районна прокуратура – Русе привлече като обвиняем мъж за това, че държал 2270 броя електронни цигари със съдържание на никотин и 1 180 броя други електронни цигари, всички без акцизен бандерол. Всички те са на стойност 112 658, 40 лева. 

Случаят е от вчера, когато в района на Дунав мост, служители на ТД Митница Русе спрели за извършване на проверка влекач с прикачено към него полуремарке, управлявани от турския гражданин И.Ш. В хода на проверката е установено, че в полуремаркето има 227 кутии, всяка от които съдържаща по 10 броя електронни цигари и други 118 кутии, всяка от които съдържаща по 10 броя електронни цигари, всичките съответно без акцизен бандерол. 

Турския гражданин е задържан за срок до 72 часа.






