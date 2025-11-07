Закриват фестивала "София Филм Фест в Русе"
© Община Русе
В 18 ч. зрителите ще видят новия филм на легендарния режисьор Райко Гърлич, който с хумор и острота разглежда темите за властта, корупцията и моралните компромиси. Сред актьорите са Живко Аночич, Борис Исакович, Йелена Джокич, Емир Хаджихафизбегович, а в копродукцията участва и българската актриса Анжела Недялкова. Български продуцент е Стефан Китанов - създател и директор на "София Филм Фест“.
В 20 ч. фестивалът ще завърши с "Мила родино“ – вдъхновяващ документален филм на Станимир Трифонов, посветен на автора на националния ни химн – Цветан Радославов. Продуцентът Добромир Чочов ще бъде специален гост на прожекцията и ще се срещне с публиката след филма.
С тези две прожекции "София Филм Фест в Русе 2025“ завършва с послание за родолюбие, духовна сила и вяра в силата на киното.
