Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители

© Община Русе С кметска заповед днес бе разпоредено временно затваряне на пътя Николово – Червена вода за движение на моторни превозни средства, припомнят от община Русе. Мярката се предприема превантивно поради установена опасност от евентуално скъсване на преградата на дигата на езерото в Лесопарк "Липник“ и ще остане в сила до второ нареждане. Във връзка с това Община Русе активира системата BG-Alert за уведомяване и евакуация на жителите, които обитават жилищни сгради на 150 м. от двете страни по поречието на река Сараджийка.



Утре учебният процес в ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ и в ДГ "Приказен свят“ в село Николово ще бъде преустановен, като денят ще бъде обявен за неучебен и неприсъствен. При необходимост ще се предприемат същите мерки и за ОУ "Отец Паисий“ в град Мартен, както и за ДГ "Райна Княгиня“ в Мартен и Сандрово.



Зала "Арена Русе“ е подготвена да посреща евакуирани жители. На терен са екипи на Община Русе, Агенция "Социално подпомагане“ и Българския червен кръст, които съдействат на място. За нуждаещите се е осигурена храна и вода от БЧК, а в готовност за транспортиране и настаняване на хора са осигурени осем автобуса.