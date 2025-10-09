ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
Утре учебният процес в ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ и в ДГ "Приказен свят“ в село Николово ще бъде преустановен, като денят ще бъде обявен за неучебен и неприсъствен. При необходимост ще се предприемат същите мерки и за ОУ "Отец Паисий“ в град Мартен, както и за ДГ "Райна Княгиня“ в Мартен и Сандрово.
Зала "Арена Русе“ е подготвена да посреща евакуирани жители. На терен са екипи на Община Русе, Агенция "Социално подпомагане“ и Българския червен кръст, които съдействат на място. За нуждаещите се е осигурена храна и вода от БЧК, а в готовност за транспортиране и настаняване на хора са осигурени осем автобуса.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 115
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: