Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Улиците в квартал "Родина" в Русе са заледени, което сериозно затруднява движението на автомобили и пешеходци. За проблема сигнализира читател на Ruse24.bg.

По негови думи основните улици и булеварди в града са почистени и проходими, но в по-малките квартални улици обстановката остава усложнена заради образувалия се лед.

Припомняме, че за днес в Русе е обявен жълт код за опасно студено време. Очаква се температурите да паднат до минус 6 градуса. Към момента термометрите в града отчитат минус 2 градуса.