След проведени оперативно-издирвателни действия по преписка, образувана след кражба на 3 ноември 2025 г. в магазин "Кауфланд", служители на Първо РУ - Русе са установили извършителя на деянието - 83-годишен мъж от Русе, съобщават от ОД на МВР - Русе.Предмет на кражбата е била червена найлонова чанта, съдържаща телефон, зарядно устройство, дрехи и други вещи на стойност около 300 лева. Чантата и по-голяма част от съдържанието са намерени.