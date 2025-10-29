ЗАРЕЖДАНЕ...
Заловиха мъж с фентанил в Русе
В Русе полицаи от сектор "Противодействие на криминалната престъпност“ са заловили 40-годишен мъж, който е предал на полицаите общо 152 грама фентанил и 2 грама марихуана. По случая е започнато досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК.
В Глоджево, при проверка на лек автомобил от екип на РУ – Ветово, зад шофьорската седалка са открити електронна цигара тип "вейп" и пълнители с жълтеникава течност, съдържаща хексахидроканабидиол. 20-годишен пътник в колата е признал пред униформените, че вещите са негови. По случая е образувана проверка за престъпление по чл. 354а, ал. 3 от НК, съобщи полицията.
