Заловиха жена за кражба на пари от храм в Русе
©
Според заявеното от представител на настоятелството на църквата липсващата сума от касата е 190 лева.
Самоличността на извършителката е изяснена и тя е установена. Събраните материали по него ще се докладват на прокуратурата.
Още от категорията
/
Окръжна прокуратура - Русе предаде на съд 24 -годишен мъж за използване на чужда кредитна карта за плащане на онлайн-залози
13.11
Над 2000 кутии контрабандни цигари откриха от Митница-Русе, шофьорът твърди, че ги намерил случайно
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Иван Белчев: АПИ предлага ограничения за камиони по магистралите ...
22:16 / 19.11.2025
Жълт код е обявен за Русе: Очакват ни силни ветрове
19:49 / 19.11.2025
Благотворителен спектакъл в Доходното здание подкрепя фондация "А...
17:58 / 19.11.2025
Задържаха криминално проявен за побой над възрастна жена в Две мо...
16:30 / 19.11.2025
В Русе се проведе форум за миграция: 91% от българите разбират по...
13:56 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.