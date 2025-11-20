Заловиха 38-годишна жена за кражба на пари от храм в Русе, съобщиха от полицията.Според заявеното от представител на настоятелството на църквата липсващата сума от касата е 190 лева.Самоличността на извършителката е изяснена и тя е установена. Събраните материали по него ще се докладват на прокуратурата.