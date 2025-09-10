Заляха с нафта покрива на хотел в Русе

© За времето от 18.08.2025г. до 09.09.2025г. в гр. Русе, на хотел в централната градска част неизвестен извършител е повредил битумна настилка на покрива на сградата, като е разлята върху нея течност с остра миризма наподобяваща дизелово гориво, което е попаднало и по монтирани климатични и вентилационни системи на сградата.



Нанесените щети са процес на изясняване.



По случая и извършен оглед на местопроизшествие и е образувано досъдебно производство по чл.216, ал.1 от НК, съобщиха от полицията.