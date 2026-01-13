Заместник-кметът Енчо Енчев извърши проверки в няколко образователни институции в Русе, където се работи по инфраструктурни проекти.Той се запозна на място с ремонтните дейности по изграждането на новия учебен корпус на СУ "Васил Левски". Обектът е във финален етап на изпълнение - корпусът е почти завършен, като са изпълнени всички 72-часови проби на инсталациите, извършват се довършителни работи и предстои приемане на сградата, след съставяне на окончателния доклад от строителния надзор и провеждане на държавна приемателна комисия.Съгласно утвърдения линеен график продължават и ремонтните дейности на общежитието на Професионалната гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев", където се работи с ускорени темпове. Там проектът включва изпълнението на строително-ремонтни дейности, които ще осигурят по-ефективна топлоизолация на фасадите, покрива и подовете, както и подмяна на остарялата дограма. Ще бъдат модернизирани осветителната, отоплителната и охладителната инсталации в сградата, а за повишаване на енергийната ефективност ще бъде изградена и фотоволтаична централа, предназначена да покрива част от нуждите на общежитието. Предвижда се и създаването на достъпна среда за ученици с намалена подвижност.Приключи изпълнението на строително-монтажните работи в ДГ "Зора". Основните дейности бяха насочени към извършване на основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност. Проектът предвиждаше топлинно изолиране на външни стени, включително надзид и цокъл. Дограмата на сградата бе изцяло подменена, като се изпълни и топлоизолация на покрива, както и мерки по отоплителната инсталация. Монтирана бе и фотоволтаична централа за производство на ел. енергия за собствени нужди. Предстои изпълнението на довършителни дейности, които ще бъдат реализирани от ръководството на детската градина и включват полагане на подови антибактериални настилки.Активно напредва и ремонтът на ОУ "Отец Паисий". В момента се изпълняват изолация на физкултурния салон и СТЕМ кабинетите, извършват се вътрешни шпакловки, както и лепене на теракот на централния училищен вход. Спазва се заложеният график, като се очаква основните строително-ремонтни дейности да приключат в края на месец март.Асансьорът в СУ "Възраждане" също е в заключителен етап на изграждане и предстои неговото завършване.