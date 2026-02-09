Зам.-кметът Лазаров: Запълваме дупките от първия възможен момент, но ресурсът не е огромен
© Русе Медиа
Той обясни, че запълването е започнало от първия момент, в който е имало техническа възможност за това.
"Още през миналата седмица ние започнахме това изкърпване. Естествено, ресурсът не е огромен, за жалост", коментира още той, акцентирайки върху натоварването на екипите.
"Тези хора, които работят, са мотивирани въпреки заплащането, въпреки цялото това отношение, което получават. Колеги, които излизаха без да им е задължение, например от СП "Комунални дейности", излизаха в 5 часа да чистят снега.
"150 човека излязоха. 150 човека в рамките на 3-4 часа успяха да обходят може би не повече от 30% от тротоарите. Нека да се запитаме какъв ресурс е нужен, да може да се реагира в ситуации на поледици", каза още Лазаров.
Припомняме, че екипите на ОП "Комунални дейности" продължават да извършват неотложни аварийни ремонти на опасни разрушения и пропадания по пътните настилки на едни от най-натоварените булеварди и улици в Русе.
