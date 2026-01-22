Целият ресурс на Община Русе беше впрегнат за почистване на улиците и за предотвратяване на обледяванията, въпреки че нямаше обявен код за опасно време, съобщи на брифинг зам.-кметът Никола Лазаров.Той обясни, че липсата на издаден предупредителен код от метеоролозите е причината да не бъде задействана системата BG-ALERT. Въпреки това, администрацията е изкарала техниката превантивно. "Още в ранните часове на деня взехме отношение и всички хора, които са на терен, ръчно разпръскващи сол, бяха извадени", заяви той.В момента екипи на "Консорциум Еко Груп Русе" и общинските предприятия "Паркстрой" и "Комунални дейности" продължават обработката, като фокусът се измества към пешеходните зони, където техниката е безсилна и се разчита на ръчен труд.Зам.-кметът по образованието Енчо Енчев каза, че родителите могат да оставят децата си у дома, ако преценят. Той коментира, че ако учениците и децата от детските градини бъдат спрени от занятия, това води до напрежение сред родителите, които не могат да отсъстват от работа. Затова е дадена възможност всеки сам да прецени какво да направи. Според него няма да има проблем с отсъствията."Ако учениците и децата от детските градини бъдат спрени от занятия, това води до напрежение сред родителите, които не могат да отсъстват от работа", коментира още Енчев.