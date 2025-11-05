Пенчо Милков срещу насилието в училище и усилията на Община Русе за предотвратяване на антисоциалното поведение сред учениците, днес беше официално представена Програма за дейности, насочена към превенция на противообществените прояви и насърчаване на позитивното поведение в учебните заведения на територията на общината.
Събитието се състоя в зала "Култура“ и в него участваха заместник-кметът Енчо Енчев, секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) Татяна Кюранова, старши експертът в Регионалното управление на образованието Петя Лазарова, инспекторът в ОДМВР – Русе Велислав Иванов, началникът на отдел "Закрила на детето“ в Община Русе Деница Иванова, училищни психолози и педагогически съветници.
Енчев подчерта, че противообществените прояви сред децата и младежите са сериозно предизвикателство, изискващо обединени усилия. Той увери, че Общината активно работи за тяхната превенция. "Дейността ни е насочена в няколко основни направления: укрепване на сътрудничеството между училищата, социалните служби, полицията и местната власт; инвестиране в алтернативни дейности – спортни бази, младежки центрове, творчески работилници; както и ранно идентифициране на рискови ситуации“, посочи заместник-кметът.
Програмата обхваща всички ученици през учебната 2025 / 2026 г. и е разработена от МКБППМН в партньорство с училищата в общината и други институции. В нейния обхват са включени кампании като "Стена на мира“, "Толерантност в училище“, "Интернет без заплахи“, "Без алкохол и наркотици – живей истински!“, които ще протичат под формата на интерактивни уроци, дискусии и ролеви игри с училищни психолози.
Предвидени са доброволческата инициатива "Подари добро“ за събиране на дарения за нуждаещи се, обучения за ученици и родители на тема "Емпатия и емоционална интелигентност“, отбелязване на Деня на безопасния интернет, Деня на розовата фланелка, както и концерт "Стоп на насилието!“. Април ще бъде посветен на спортната толерантност под мотото "Играй честно!“, а през май ще се проведе конкурс "Училище без агресия“.
Централно място в обсъжданията зае и кампанията на кмета срещу насилието в училище и възможностите за нейното надграждане. Участниците единодушно определиха инициативата като ключов инструмент за превенция, като бяха разгледани конкретни стъпки за нейното продължаване и развитие.
Кюранова призова психолозите и педагогическите съветници своевременно да информират комисията за проблемни случаи, като предоставят пълна информация, за да може екипът да реагира адекватно и навременно. Експертите подчертаха, че агресивното поведение на децата често произтича от семейната среда и разширения семеен кръг, както и че е ключово родителите да участват активно в родителските срещи.
Обсъдени бяха също механизмите за координация между институциите, конкретни стъпки при установени нарушения от страна на деца, процедурите, които специалистите следват, и методите за работа с деца и младежи.
