Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Зам.-министър Филип Попов за случая в Русе: На камерите се вижда, че скоростта на автомобила е превишена
Автор: ИА Фокус 09:46Коментари (0)0
© NOVA
МВР излезе още същия ден, в който директора на ОД на МВР-Русе пострада, с брифинг от Русе. На него присъстваха министърът на вътрешните работи, главният секретар, зам.-областен директор на Областната дирекция на МВР, прокуратурата, кметът и областният управител на Русе. Там категорично и ясно беше запозната обществеността с казуса. Това каза зам.-министърът на МВР Филип Попов.

"На изтеклото видео от вечерта се вижда автомобил, който с висока скорост преминава по улицата. Не мога да кажа каква е скоростта, но на камерите се вижда, че тя е превишена. Назначена е експертиза. МВР не използва термина дрифтиране, а опасно шофиране. На кадрите се вижда как колата минава много близо до дете и неговата майка – може би на около 1 метър. Тя дърпа детето. След което се вижда, че колата спира", каза зам.-министърът.

"Хипотетично да приемем, че целият инцидент е предизвикан от съседа на ст.комисар Кожухаров, това с какво променя обстоятелството, че един полицай, за да изпълни служебните си задължения, е бил жестоко пребит", каза той.

"Ако скоростта беше нормална, мислите ли, че майката ще дръпне детето. На самото видео се вижда как автомобилът профучава по улицата. Защо съседът ще прави забележка, ако скоростта е била нормална", запита той.

Попов обясни още какво е било здравословното състояние на комисар Кожухаров след боя. Той посочи, че полицаят първо не се е чувствал зле, бил е прегледан от лекари. По-късно се е почувствал зле, бил е приет в болница и му е направена животоспасяваща операция.

По темата за бодикамерите на полицаите той посочи, че не може да коментира, "тъй като това е част от следственото дело". На въпроса дали има записи в телефона на един от задържаните, Попов отговори, че ако прокуратурата прецени, ще стане ясно дали има такива, или не.

За доматите, които се виждат на видеото, той каза, че ст.комисар ги е носил и после ги е оставил на земята. Той запита какво общо имат тези домати с побоя над ст.комисаря.

"На това филмче не се вижда обаче как от колата се пресяга ръка, която се опитва да удари съседа на пострадалия полицай. После на същото филмче се вижда протегната ръка", каза още той.

"Думите на съседа кореспондират с този видеозапис – че той е отишъл да направи забележка на младежите, оттам се посяга, за да бъде ударен, той се дърпа назад – вижда се във видеото. След което той затиска вратата, за да не може да излязат да се саморазправят с него. Въпреки това, той е изтласкан, пада на земята. Тогава се намесва Кожухаров, получава удари в гърба, заради което има счупено ребро, разкъсан бъбрек, кръвонасядания, хематоми и литър и половина кръвозагуба", обясни още той.

"Всички са знаели, че ст.комисар се е легитимирал, че е полицай. Това се знае от разказите, включително и на младежите. Независимо кога се е легитимирал, това е български гражданин преди всичко", каза пред NOVA Попов.

Зам.-министърът каза, че твърдението на Даниел Митов, че нападението е атака срещу държавността, е на базата на събраните факти и обстоятелства, които са били известни към конкретния момент.

"Дори да прием, че не става дума за полицай, а за обикновен гражданин, това също е атака срещу правовата държава", посочи той.

Още по темата: общо новини по темата: 35
10.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Тихомир Безлов: Има разминавания и противоречия в случая с пребития шеф на полицията в Русе
Тихомир Безлов: Има разминавания и противоречия в случая с пребития шеф на полицията в Русе
09:13 / 08.09.2025
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
16:29 / 08.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Удостоиха Илияна Йотова със званието "почетен жител" на румънския Стар Бешенов
Удостоиха Илияна Йотова със званието "почетен жител" на румънския Стар Бешенов
19:25 / 08.09.2025
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
18:57 / 08.09.2025
Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
19:27 / 08.09.2025
Доц. Йосиф Аврамов: С известни затруднения България ще изпълни бюджета, не е необходимо да се вдигат данъците от 1 януари
Доц. Йосиф Аврамов: С известни затруднения България ще изпълни бюджета, не е необходимо да се вдигат данъците от 1 януари
13:57 / 08.09.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
51-ото Народно събрание
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: