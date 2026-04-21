Заместник-председателят на Окръжен съд – Русе Мария Велкова изнесе лекция на ученици от 11 клас на СУ "Васил Левски" – Русе на тема "Договорни правоотношения".

По време на срещата съдия Велкова обясни основните правни характеристики на договора – как се сключва, каква форма може да има, както и какви права и задължения възникват за страните. Бяха разгледани и последиците при неизпълнение на договорни задължения.

Акцент бе поставен върху реални примери от практиката, включително договори за покупко-продажба, договори с доставчици на услуги, сделки в онлайн търговията, както и трудови договори.

Особено внимание съдия Велкова отдели на значението за ясно формулиране на правата и задълженията, възможните последици при неизпълнение и начините за защита на засегнатите страни. Подчертан бе и рискът от подписване на документи без пълно разбиране на тяхното съдържание.

Лекцията предизвика голям интерес и се превърна в дискусия за реални житейски ситуации, свързани със сключването и изпълнението на договори, както и за правата и задълженията на страните в различни правни отношения.