На Хиподрума в Русе бе открит беговият сезон за 2026 г. Събитието се организира от "Жокей клуб България 2025" с подкрепата на Община Русе и постави началото на състезателната година с впечатляващи надбягвания с чистокръвни английски коне. В оспорваната надпревара се включиха жокеи от Варна, Добрич, Силистра, Шумен и Русе, участващи с близо 60 коня.

Официалният старт бе даден от Борислав Рачев, който отправи пожелание за успешен сезон към председателя на клуба организатор Росен Христов и приветства участниците и гостите на спортната проява. Заместник-кметът на община Русе награди и победителя от първата гара.

"Днес Русе отваря нова страница за конния спорт с увереност и мащаб, който вдъхновява. Виждаме събитие, което събира традиция и съвременна визия в едно силно преживяване. Този хиподрум създава енергия, която превръща всяко състезание в празник за града и неговите гости", заяви Рачев.

През настоящия сезон 8 от общо 13 състезателни дни ще се проведат именно в Русе. След години пауза градът отново ще посрещне едни от най-елитните и бързи състезателни коне от България и Румъния. Кулминация в програмата в програмата ще бъде провеждането на едно от най-престижните събития – Дербито, което дава заявка да привлече множество любители на конния спорт от страната и региона.