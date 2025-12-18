Заместник-кметът на Русе: Няма как да регистрираме тротинетка без документ за собственост
В ефира на NOVA заместник-кметът обясни, че държавното законодателство не дава точен отговор на въпроса кое трябва да бъде първо - техническият преглед и застраховката "Гражданска отговорност" или самата регистрация в общината. Липсва ясна процедура за взаимодействието между застрахователите и общинските регистри, което може да доведе до объркване и връщане на граждани от гишетата.
"Не е ясно дали първо трябва да имаш регистрация, за да сключиш застраховка, или обратно - да застраховаш тротинетката и след това да я регистрираш. Това трябва ясно да се запише в закона", коментира Димитър Недев.
Заместник-кметът беше категоричен и по отношение на доказването на собствеността - проблем, който засяга много граждани, закупили електрически тротинетки втора употреба или загубили документите си.
"В изискванията на закона ясно е посочено, че за да се извърши регистрация, собственикът трябва да докаже притежанието на съответното индивидуално електрическо превозно средство. Дали ще бъде с фактура, дали ще бъде с договор - но трябва да има документ за собственост. Той е част от пълния комплект заедно със заявлението", разясни Недев.
Русе е избрал подход с поставяне на твърди регистрационни номера, а не стикери, както обмислят други общини, с цел нарушителите да бъдат засичани от градската система за видеонаблюдение. Въпреки това заместник-кметът изрази опасения, че ще има опити за заобикаляне на правилата.
Независимо от административните неясноти, реалният старт на процедурата по регистрация се очаква около 10 януари, след изтичане на сроковете за обжалване на приетата наредба.
