Започна фолклорният фестивал "Дунавски славеи", събраха се над 800 млади музиканти от цялата страна
Стефанова поздрави организаторите, участниците и журито за техния труд, смелост и стремеж към развитие и увери, че Община Русе ще продължи неотменно да подкрепя инициативи, които дават пространство за изява на децата и надграждане на техните умения. "Пожелавам на всички сценична сила и незабравими мигове“, каза заместник-кметът при официалното откриване.
Церемонията започна с химна на конкурса – произведение, специално създадено от акад. Милчо Василев, което вече трета година е неразделна и емблематична част от форума. През двата дена на проявата на сцената ще излязат 170 индивидуални певци и 110 инструменталисти. Най-малката певица тази година е на 4 години от Търговище, а най-многобройни са гайдарите. Особено показателна е тенденцията при тях, защото броят им нараства всяка година и специалистите говорят за истинско национално възраждане на инструмента. Увеличават се и желаещите за изява хорове и оркестри.
Тазгодишното издание се провежда едновременно в три зали: Голямата зала и Камерна зала "Слави Шкаров“ в Доходното здание, както и в Пленарната зала, съобщиха от общинската администрация. Изпълнителите се оценяват от три независими журита, сред чиито изтъкнати членове са акад. Милчо Василев от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, утвърденият северняшки певец и вокален педагог Петър Кирилов, и обичаната добруджанска народна певица Калинка Вълчева.
Конкурсът продължава и утре, 8 март, неделя, от 9 часа. Тържественият галаконцерт и официалната церемония по награждаването ще започнат от 18 часа в Голямата зала на Доходното здание, когато публиката ще чуе специалните изпълнения на Калинка Вълчева и Петър Кирилов.
