От вчера звената на сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР - Русе започнаха издаването на първите удостоверения за гласуване на гражданите, които не притежават валидни документи, за да могат да упражнят правото си на вот в изборния ден на 19 април. Това съобщиха от ОД на МВР - Русе, цитирани от

Вчера вече са издадени и първите 35 удостоверения за гласуване: 19 бр. в ОДМВР; 8 бр. в центъра за административно обслужване в жк "Дружба"; едно в РУ Бяла; по две в РУ Ветово и РУ Сливо поле; и 3 бр. в РУ Две могили.

Сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР - Русе, създаде и изпълнява необходимата организация за съдействие на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден - 19 април 2026 г.

В изпълнение на нормативните разпоредби:

На гражданите, които вече са подали заявление за издаване на нова лична карта, ще бъде осигурено ускорено издаване на документа.

В случаите, когато издаването на нова лична карта не може да бъде извършено до края на работния ден на 17.04.2026 г., по искане на гражданите ще бъде издавано удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност или за лична карта с изтекъл срок на валидност.

Удостоверенията ще се издават при следните условия:

Гражданите следва лично да подадат заявление за издаване на лична карта в звената на сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР – Русе в периода от 14.04.2026 г. до 18.04.2026 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., както и на 19.04.2026 г. от 08:30 ч. до 19:00 ч.

Удостоверение се издава само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай че е подадено и регистрирано заявление за издаване на лична карта по постоянен адрес, удостоверение може да бъде издадено във всяко районно управление, СДВР или ОДМВР, независимо от постоянния и настоящия адрес на заявителя.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от съответната общинска администрация.

Издаденото удостоверение служи единствено за представяне пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден – 19 април 2026 г.