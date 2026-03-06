Извършва се контролирано изпускане на водите на язовир "Ломци“, намиращ се на територията на област Разград. Това съобщи областният управител на Русе Орлин Пенков, който е уведомил кметовете на Русе и Иваново и е поискал предприемане на мерки за следене на нивото и състоянието на реките Мали, Бели и Русенски Лом.Целта е предотвратяване на възможни наводнения и неблагоприятни последици за населението и инфраструктурата. "Постоянно следим нивото на всички водоеми и на този етап няма опасност от преливане на реките и язовирите в Русенско", посочи Пенков.Общините Ветово и Две могили могат да бъдат засегнати единствено при критично високи водни нива, в случай че се образува подпор по реките, коментираха експерти от Областната администрация, като понастоящем подобна опасност не съществува. Те посочиха още, че общините Бяла и Ценово не попадат във водосбора на язовира и не са застрашени.До изпускането на язовира в област Разград се е стигнало с цел поддържане на водния обем в съоръжението около контролния. Причината за изпускането на водите на язовира е снеготопенетето и очакваните нови валежи. През основния изпускател на съоръжението се изпускат водни маси в размер до 0.1 куб. метър в секунда. Действията се предприемат съобразно конкретната хидрометеорологична обстановка и постъпващия приток.От областната администрация в крайдунавския град припомнят, че на територията на област Русе е в ход контролирано изпускане на язовир "Баниска“.