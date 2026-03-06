Започна контролирано изпускане на язовир "Люмци"
©
Целта е предотвратяване на възможни наводнения и неблагоприятни последици за населението и инфраструктурата. "Постоянно следим нивото на всички водоеми и на този етап няма опасност от преливане на реките и язовирите в Русенско", посочи Пенков.
Общините Ветово и Две могили могат да бъдат засегнати единствено при критично високи водни нива, в случай че се образува подпор по реките, коментираха експерти от Областната администрация, като понастоящем подобна опасност не съществува. Те посочиха още, че общините Бяла и Ценово не попадат във водосбора на язовира и не са застрашени.
До изпускането на язовира в област Разград се е стигнало с цел поддържане на водния обем в съоръжението около контролния. Причината за изпускането на водите на язовира е снеготопенетето и очакваните нови валежи. През основния изпускател на съоръжението се изпускат водни маси в размер до 0.1 куб. метър в секунда. Действията се предприемат съобразно конкретната хидрометеорологична обстановка и постъпващия приток.
От областната администрация в крайдунавския град припомнят, че на територията на област Русе е в ход контролирано изпускане на язовир "Баниска“.
Още от категорията
/
Русенският университет подписа споразумение за сътрудничество с Техническия университет в Регенсбург
04.03
Времето в Русе днес
03.03
Ясни са резултатите от VI Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство "Магията на изкуството" – Русе 2026
02.03
Стотици русенци пяха заедно с Братя Аргирови по време на концерта "Не на насилието, да на доброто!"
01.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отново реорганизация на "Дунав мост" – този път подменят стоманоб...
19:09 / 05.03.2026
АПИ предупреди: Силен вятър в Русе
18:13 / 05.03.2026
Кметът на Русе награди боксьора Радослав Росенов за големия му ус...
16:36 / 05.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.