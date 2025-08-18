© Община Русе виж галерията С официална церемония по първа копка днес в Русе бе дадено началото на рехабилитацията на довеждащата инфраструктура към "Индустриален парк ЛВЗ“. На събитието присъстваха изпълнителният директор на "Булмаркет Груп“ АД Момчил Бояджиев, кметът на община Русе Пенчо Милков и неговите заместници Златомира Стефанова и Здравка Великова, областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев, управителят на "Индустриален парк ЛВЗ“ инж. Спасимир Димитров и представители на строителния надзор.



Проектът "Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за Индустриален парк ЛВЗ, град Русе, включително обновяване на сградния фонд“ се осъществява по процедура BG-RRP-3.007 "Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG)“. Класиран на първо място от всички одобрени за финансиране 11 индустриални паркове и зони, и определен като приоритетен за страната, проектът е част от Националния план за възстановяване и устойчивост и предвижда цялостна реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова довеждаща техническа инфраструктура по ключови направления – ул. "Охрид“, ул. "Тракция“ и пътен възел по бул. "Тутракан“. В рамките на дейностите ще бъдат рехабилитирани съществуващи пътни съоръжения, включително пътната естакада по бул. "Тутракан“ и автомобилният надлез над железопътната линия, ще се изгради нов паркинг и улична мрежа, осигуряваща свързаност между пътния възел и входа на индустриалния парк с директна връзка към Дунав мост, както и нова пешеходна и велосипедна пасарелка с паркинг за велосипеди. Предвидена е и рехабилитация на улично платно с дължина близо километър.



Във втората част на проекта ще бъдат реализирани вътрешни проводи на техническата инфраструктура и съоръжения на територията на индустриалния парк, с цел подобряване на достъпа и капацитета му.



Общата стойност на инвестицията надхвърля 33 милиона лева, от които 26 милиона са финансирани от Министерството на иновациите и растежа, а 7 милиона представляват собствен принос на "Булмаркет Груп“. Реализацията обхваща над 40 000 квадратни метра застроена площ върху терен от 178 декара и ще подпомогне възраждането на индустриалната традиция на легендарния "Локомотивен и вагонен завод 1866“, като създаде съвременни условия за развитие на производствени и логистични дейности в Русе.



След завършването на проекта, Общината ще има ангажимент за поддръжката, управлението и стопанисването на новоизградената инфраструктура. С това ще бъде осигурено устойчивото развитие на територията и ще се създадат благоприятни условия за привличане на инвеститори.



На откриването на обекта Момчил Бояджиев заяви, че "Булмаркет груп“ има опита и традицията да реализира успешно проекта, който да превърне "Индустриален парк ЛВЗ“ в регионален хъб в Източна Европа. "Към нашите партньори от правителството и местната власт бих искал да изкажа своята благодарност за доверието и за институционалното лидерство, което подреди приоритетите. Там, където реиндустриализацията се среща с иновативната икономика, тази подкрепа не е само финансова, тя е сигнал към инвеститори, че Русе и България са правилното място за модерно производство. Този парк е двигател за заетост за местни доставчици на услуги, за градската инфраструктура, за самочувствието на жителите на града. Ние вярваме, че когато една индустрия расте по правилния начин, тя издига със себе си и цялата общност“, посочи изпълнителният директор на "Булмаркет груп“. Той допълни, че това е инвестиция, която свързва парка с града и региона, чрез мостове, естакади, улици, пасарелки, паркинги и нови връзки към бул. "Тутракан“ и изход към Дунав мост.



Кметът Пенчо Милков отбеляза, че Община Русе е институционален партньор на проекта от самото начало и също е получила средства за изграждането на довеждащата инфраструктура. "Това, което считам за пример не само за Русе, но и за страната, е фактът, че Общината сключи споразумение с компанията и реално процедурите по разходването на предоставените над 14 милиона лева бяха осъществени от частния партньор. Това е ярко доказателство за ефективно сътрудничество и доверие между публичния и частния сектор. Често публично-частното партньорство се възприема единствено като еднопосочна подкрепа от страна на бизнеса към институциите, но в този случай виждаме, че съвместната работа води до реални резултати. Стартиращият сега проект ще осигури ново ниво на свързаност, което ще улесни бъдещите служители в парка и гражданите, като в него е заложена и грижа за пешеходците и велосипедистите. За мен днешният ден е исторически, защото целта е да върнем гордостта и славата на Русе като индустриален и иновационен център на България, а защо не и на Балканите“, подчерта Милков.



Областният управител от своя страна заяви, че дейностите по изграждането на парка и довеждащата инфраструктура са доказателство как държавата, местната власт и компания от частния сектор си взаимодействат успешно за развитието на Русе. По думите му, това ще създаде допълнителни работни места и ще привлече и други високотехнологични компании в града.