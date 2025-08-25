ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започна работа по случая с починалата родилка в Русе
По случая е образувана прокурорска преписка. Разпределена е веднага и незабавно е възложена проверка на ОД на МВР – Русе. Преписката вече се намира в полицията и работата по случая тече. В хода на проверката ще се изиска и приложи медицинската документация и ще се снемат обяснения от близките и медиците. Наред с това, прокуратурата ще потърси съдействие по случая и от Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ при Министерството на здравеопазването.
След установяване на причината за смъртта ще се извърши преценка дали от данните може да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление и налага ли се образуването на досъдебно производство.
