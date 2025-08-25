Започна работа по случая с починалата родилка в Русе

© На 25.08.2025 г. в Окръжна прокуратура – Русе е получено съобщение за смърт на жена в родилното отделение на УМБАЛ "Канев“ – Русе. Съобщението е подадено от изпълнителния директор на болницата. На 23.08.2025 г., два дни след раждането, там е починала Г. Г. – на 21 години от гр. Две могили.



По случая е образувана прокурорска преписка. Разпределена е веднага и незабавно е възложена проверка на ОД на МВР – Русе. Преписката вече се намира в полицията и работата по случая тече. В хода на проверката ще се изиска и приложи медицинската документация и ще се снемат обяснения от близките и медиците. Наред с това, прокуратурата ще потърси съдействие по случая и от Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ при Министерството на здравеопазването.



След установяване на причината за смъртта ще се извърши преценка дали от данните може да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление и налага ли се образуването на досъдебно производство.