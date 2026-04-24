Започнаха дейности по ремонт и реставрация на фасадата, покрива и дървената дограма на сградата на ул. "Цариброд" №3, в която се помещават общинските отдели "Култура" и "Образование". Предвижда се възстановяване на компрометирани участъци по фасадите, реставрация на архитектурните елементи – рамки и корнизи, цялостно боядисване, почистване, укрепване и нанасяне на защитни покрития на дървената дограма, както и подмяна на улуците.

Инвестиционният проект е изготвен въз основа на архитектурно заснемане и анализ на съществуващото състояние, като за обекта е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Русе.

Сградата на ул. "Цариброд" №3 е недвижима културна ценност с категория от местно значение. Построена е в началото на миналия век по проект на инж. Тодор Тонев за Българска търговска банка и се отличава с богат архитектурно-художествен облик, като през годините е използвана е за различни обществени функции.