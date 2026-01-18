Започна ремонтът на шадравана пред общината в Русе
В момента вече са демонтирани старите тръби, които са изнесени. Започна доставянето на новите водопроводи, които в следващите дни ще се сглобят от изпълнителите. Предвидено е да се подменят изцяло и останалите компоненти от системата – помпи, филтри, резервоари и дюзи, пише РусеМедиа.
Както Русе Медиа писа, на два пъти бе обявявана обществена поръчка за преобразяване и модернизиране на шадравана, като през ноември бе сключен и договорът с фирмата изпълнител. Проектът предвижда изцяло нов облик на фонтана след промяна на дюзите, водните струи и новото ефектно осветление, осигуряване на аспирация и вентилация в пространството под водосъдържателя, цялостна подмяна на всички инсталации. Стойността на поръчката е близо 284 000 евро, а срокът за изпълнение е 90 дни.
